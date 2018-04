Radio France : revivez les auditions de Sibyle Veil et Bruno Delport

Dès 14h30, suivez ces auditions en direct (pendant 1 heure) : cliquez-ici

Pour ce deuxième jour, Sibyle Veil s’exprimera devant les Sages ce mercredi à 14h30. Annoncée comme la grande favorite, elle est actuelle directrice des opérations et des finances à Radio France et a été une proche collaboratrice de Mathieu Gallet.Ensuite, à 16h45, Bruno Delport passera son grand oral. Homme de radio, il dirige la station TSF Jazz et fut le patron de Radio Nova.