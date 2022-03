Radio France renforce son dispositif de vérification de l’information

Afin d’accompagner ce nouveau chapitre de l’histoire de l’Agence, Sibyle Veil nomme Estelle Cognacq, directrice de L’Agence Radio France. Maxence Petitjean, directeur adjoint de l’information de France Bleu en charge du numérique, assurera également la direction adjointe de L’Agence Radio France.

L'Agence franceinfo est une organisation unique en France au sein d’un média. Depuis 2016, elle est en charge de la vérification et de la certification de l'information et constitue le point d’entrée et de sortie de tous les flux d’actualité du média global radio / tv / numérique franceinfo. Son équipe spécialisée passent au crible, vérifient et valident les éléments pour délivrer une information certifiée : à l’antenne, sur le site et les réseaux sociaux de franceinfo et de la chaîne franceinfo sur le canal 27 de la TNT ainsi qu’à l’ensemble des chaînes de Radio France. Aujourd’hui, elle publie environ 20 000 dépêches par an.