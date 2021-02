Radio France renforce son dispositif de soutien à la musique

Radio France promet de doubler son budget de commandes et de relancer de grands projets symphoniques de niveau international en s’associant avec de grandes institutions et avec les orchestres de l’UER. L'entreprise affiche sa volonté de continuer de soutenir la scène française et l'émergence d’artistes français tout en renforçant la parité et en promouvant toujours plus la diversité des écritures et l’ouverture des esthétiques. Une commission d’observation, de soutien à l’émergence et d’évaluation des actions engagées sera créée, sous la présidence du directeur de la Musique et de la Création, Michel Orier, avec les personnes en charge de ces missions à Radio France.