Radio France remet un chèque aux sinistrés de la tempête Alex

Pour Sibyle Veil, Présidente-directrice générale de Radio France : "Cette initiative s’inscrit dans le prolongement de l’implication profonde et durable de France Bleu aux côtés de la population locale, et d’autre part dans le cadre des relations étroites de notre Direction des sports avec le monde du sport français. Nous sommes fiers de cette opération de solidarité exceptionnelle et je tiens à remercier tous ceux qui s’y sont impliqués : nos champions sportifs bien sûr, Christian Prudhomme, Directeur du Tour de France, le Secours Populaire et bien sûr les équipes de France Bleu".

Par ailleurs, au lendemain du passage de la tempête, fin septembre 2020, Radio France avait rendu la programmation spéciale de France Bleu Azur accessible dans toutes les zones sinistrées en étendant au maximum la diffusion de l’antenne dans les Alpes-Maritimes.