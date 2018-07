Radio France réalise une saison record

Après une vague avril-juin 2017 marquée par une actualité électorale très forte, Radio France confirme, avec 25.7% d’audience cumulée, la solidité de ses audiences dans un contexte où le média radio est en très légère baisse. Le vaisseau amiral, France Inter, dépasse, pour la deuxième saison consécutive, la barre des 6 millions d’auditeurs quotidiens et confirme la solidité de sa grille (septembre 2017 - juin 2018). Sur la vague avril-juin 2018, France Inter enregistre 10.7% d’audience cumulée et conserve un haut niveau de part d'audience (10.5%). "Le 7/9" de Nicolas Demorand et Léa Salamé reste première Matinale de France.