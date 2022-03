Radio France partenaire du Sidaction 2022

Pendant trois jours (es 25, 26 et 22 mars 2022), les antennes de Radio France donneront la parole aux acteurs de terrain pour donner de l’écho à tous ceux qui se battent au quotidien contre le VIH, pour former une chaîne de solidarité et le réseau France Bleu avec ses 44 stations locales renforcera l'action en relayant les initiatives locales. Des appels à la générosité du public seront également lancés afin d’assurer la visibilité nécessaire pour collecter des fonds au profit des malades et de la recherche.Créée en 1994, Sidaction fonde son existence sur un principe : réunir la recherche et le milieu associatif. Sidaction finance à parts égales des programmes de recherche d’une part et des associations d’aide aux malades et de prévention, en France comme à l’international, d’autre part.