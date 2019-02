Radio France partenaire du Salon International de l’Agriculture

Durant tout l’évènement, les antennes de franceinfo et France Bleu proposeront des émissions spéciales, des journaux, des interviews en direct et en public pour dévoiler toute la richesse et la diversité des régions mais aussi réfléchir aux enjeux autour de l’agriculture aujourd’hui.

Encadrés par des professionnels, le public pourra également participer à l’atelier radio pour découvrir les coulisses de la radio en réalisant un journal dans les conditions du direct. Au programme : lancement de sujets et de reportages, réalisation d’interview, présentation de la météo, tandis que d’autres assurent la technique derrière la console pour gérer les ouvertures micros, les jingles, et les promotions d’antenne.