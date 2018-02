Radio France partenaire des Lauriers de la radio

Radio France est partenaire de la 23 cérémonie des Lauriers de la radio et de la télévision qui se tient au Théâtre Le Palace, ce lundi 12 février à 18h. Organisés par le Club Audiovisuel de Paris, les Lauriers saluent depuis 22 ans les talents, font découvrir des programmes audiovisuels français ou en langue française et récompensent des femmes et des hommes "qui n'ont rien concédé à la confusion des genres, à la recherche du sensationnel ou à la facilité de l'audience".