Radio France partenaire des Journées du patrimoine

La Maison de la radio inaugurée en 1963, labellisée "Patrimoine du XXe siècle" en 2016 et inscrite au titre des monuments historiques en 2018, constitue l’un des centres majeurs de diffusion de la création artistique et l’un des symboles du XXe siècle et de ses techniques. Une architecture de verre et d’aluminium le jour, de lumière la nuit, ce bâtiment abrite l’ensemble des métiers techniques et artistiques qui permettent la production et la diffusion quotidienne de centaines d’heures de programmes radiophoniques. En 2021, la Maison de la radio est devenue la Maison de la Radio devient Maison de la radio et de la musique...