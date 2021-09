Radio France partenaire des Assises du journalisme

Ce jeudi 30 septembre, de 16h15 à 17h, sera présentée une étude réalisée pour les Assises internationales du journalisme en partenariat avec Radio France, France Télévisions, France Médias Monde et Le Journal du Dimanche sur l'utilité du journalisme

Enfin, ce vendredi 1er octobre, de 18h à 19h30 à l'Auditorium, une conférence "Météo et climat : les présentateurs météo en première ligne" avec Évelyne Dhéliat, présentatrice météo TF1 ; Ilyes Ghouil, créateur de la Météo Franc Comtoise ; Dominique Marbouty, vice-président de Météo et climat ; Marie-Pierre Planchon, productrice et présentatrice de la météo sur France Inter ; Laurent Romejko, présentateur météo France 3 et David Salas y Mélia, chercheur Météo France. Ce débat sera animé par Lætitia Gayet, journaliste à France Inter...