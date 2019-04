Radio France partenaire de la 25e édition du Sidaction

Dans le cadre de cet engagement, Radio France met à disposition ses moyens techniques et humains pour l’enregistrement d’un message de mobilisation de Line Renaud et Jean-Paul Gaultier, parrain de cette édition. Ce message, diffusé sur les antennes du groupe, sera mis à disposition de l’ensemble des partenaires radios du Sidaction. A l’instar d’Olivia Gesbert, Antoine de Caunes et Jean-Francois Achilli, porte-paroles de la campagne 2019 pour Radio France, journalistes et animateurs du groupe donneront la parole aux acteurs de terrain, personnes vivant avec le VIH/sida, chercheurs ou encore associations soutenues par Sidaction. Un large écho à l’opération sera également fait sur toutes les antennes numériques des chaînes pour informer et sensibiliser le public à cette cause, et rappeler que le virus du sida est toujours là.