Radio France parraine l'association "Les cuisiniers solidaires"

Radio France a souhaité cette année parrainer le finaliste Akim Khounchef et son association "Les Cuisiniers Solidaires", récompensés dans la catégorie Création. Le prix a été remis par Bérénice Ravache, directrice de Fip et présidente du Comité Diversité de Radio France. L’association, fondée en 2015, récupère fruits et légumes destinés à être jetés pour préparer et servir des plats complets dans le cadre d’une véritable chaîne de solidarité créée dans le quartier de Ménimur, à Vannes (Morbihan). Au travers de ses antennes, Radio France s’engage à offrir une visibilité à cette action citoyenne locale qui donne une nouvelle image aux quartiers à travers des valeurs de solidarité et de partage.