Radio France mobilisée pour le Pasteurdon

Du 9 au 13 octobre 2019 les antennes de Radio France, les journalistes, les animateurs proposeront des interviews, des reportages pour vous informer de l'avancée de la recherche. Rappelons quele pasteurdon est une opération annuelle d'appel aux dons, organisée par l'Institut Pasteur et soutenue par sa marraine Alexandra Lamy. Le Pasteurdon 2019 met en avant deux thèmes majeurs la résistance aux agents antimicrobiens et et la lutte contre les cancers. Ces deux thématiques illustrent l’engagement et l’expertise des équipes de recherche de l’Institut Pasteur.

Cette campagne d’appel à la générosité du public est essentielle pour soutenir les recherches de l’Institut Pasteur.