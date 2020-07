Radio France mobilisée pour "Le Concert de Paris"

Rédigé par Brulhatour le Mardi 14 Juillet 2020 à 07:57 | modifié le Mardi 14 Juillet 2020 à 07:57

Ce mardi 14 juillet, à 21h, sera donné un des plus grands événements de musique classique filmé et suivi par plusieurs millions de téléspectateurs dans le monde. Pour la 8eannée consécutive, la Ville de Paris, France Télévisions, Radio France et Electron Libre Productions offriront aux téléspectateurs deux moments d’exception lors d’une même soirée : "Le Concert de Paris" et le feu d’artifice de la ville de Paris. Cette année, sans spectateurs sur place...