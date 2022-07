Radio France, média officiel du Tour de France 2022

De 11h20 à 12h, franceinfo diffusera une émission en direct depuis le village départ avec Fabrice Rigobert, et Aline Juillard et des invités locaux liés au Tour de France ou à la région traversée. La chaine sera en direct toutes les demi-heures tout au long de la course avec les commentaires de Fanny Lechevestrier, Jean-François Bernard, consultant cyclisme pour Radio France et les journalistes sur les motos.

Pour chaque étape, les stations de France Bleu se délocaliseront dans le village "départ" pour faire vivre l'arrivée en direct, avec le fait du jour et des enjeux du lendemain. Cartes, infos pratiques, présentation des étapes, interviews, infos insolites et courses seront aussi à retrouver sur francebleu.fr.