Radio France : le réseau Ici s’engage pour l’environnement

En transformant ce qui était autrefois des supports de signalétique en nouveaux objets utiles, la radio prouve qu'un changement de nom peut également être l'occasion de repenser les pratiques et d’agir pour la planète.

Cette initiative s'inscrit dans une démarche éco-responsable visant à réduire l'impact environnemental de ses activités tout en valorisant les ressources existantes. La radio non seulement minimise les déchets, mais contribue également à sensibiliser ses auditeurs à l'importance du recyclage et de la réutilisation des matériaux.