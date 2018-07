Radio France : le médiateur fait le bilan de son action

"Les auditeurs sont notre raison d’être et les écouter ne peut que permettre de nous améliorer en qualité, en fidélisation et en satisfaction en répondant mieux à leurs attentes" rappelle Bruno Denaes avant de quitter Radio France (il fait valoir ses droits à la retraite). "À ma nomination, nous recevions 800 messages par mois. Nous avons rapidement doublé le chiffre, pour atteindre entre 2 800 et 3 000 messages mensuels pendant l’année électorale (novembre 2016-juin 2017). Enfin, depuis avril 2018, nous traitons plus de 10 400 messages par mois". Désormais, les services Relations auditeurs de France Culture et franceinfo ont disparu ; ce sera le cas pour France Inter à la rentrée 2018. On comprendra qu'il est impossible de gérer plus de 10 000 messages chaque mois avec seulement deux personnes. À la prochaine rentrée, un troisième poste devrait être affecté à l’équipe du médiateur.