Radio France : le National en tournée en Allemagne

Le périple débutera le 2 décembre à la mythique Elbphilharmonie de Hambourg, avant de se poursuivre le 4 décembre à l’Alte Oper de Francfort, le 5 décembre à la Philharmonie de Cologne, et de se conclure en beauté le 6 décembre à la Liederhalle de Stuttgart. Le programme mettra à l’honneur des chefs-d’œuvre de Maurice Ravel, Paul Dukas et Igor Stravinsky, offrant une palette riche et évocatrice de la musique du début du XXe siècle.

Cette tournée marque un nouvel élan pour l’Orchestre National de France après ses récents concerts en Allemagne et en Espagne au printemps 2024. Elle précède également une grande tournée asiatique prévue au printemps 2025 en Corée du Sud et en Chine, en compagnie des pianistes Alexandre Kantorow et Bruce Liu, poursuivant ainsi la vocation internationale de l’Orchestre.