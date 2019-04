Radio France : le Conseil d’administration approuve les comptes 2018

Réuni sous la présidence de Sibyle Veil, le Conseil d’administration de Radio France a approuvé le rapport d’exécution du Contrat d’objectifs et de moyens (COM) 2015 - 2019 de Radio France et ses comptes pour 2018. Pour la première fois depuis 2014, le résultat est bénéficiaire et s’établit à 7,3 M€. Ce retour aux bénéfices est le fruit de la politique volontariste d’économies et des efforts conséquents de maîtrise des charges menés par l’entreprise depuis 2014 et de sa stratégie rigoureuse en matière de pilotage de ses projets de développement, dans le respect des engagements pris dans le COM 2015-2019.