Radio France lance le programme Égalité 360°

Le programme Égalité 360°, composé de plus de plus de 60 mesures, s’articule autour de cinq principaux axes : mener une action qui intègre toutes les diversités, renouveler la politique de recrutement de Radio France, continuer de lutter contre les discriminations et le harcèlement, démocratiser l’accès aux métiers des médias et de la musique en parlant davantage à des profils plus variés et uivre une méthodologie exigeante pour des résultats mesurés et tangibles à courts termes.

Ce programme a été élaboré par le Comité Diversité, présidé par Bruno Laforestrie, et la Délégation à l’égalité des chances et à la lutte contre les discriminations de Radio France, en lien avec les organisations syndicales et un réseau de plus de 100 salariés de Radio France engagés dans cette démarche.