Radio France lance "Le Quart d'Heure" : le podcast des rédactions

Chaque jour, l’équipe du "Quart d’Heure" proposera aux auditeurs la mise en perspective d’une sélection de thèmes d’actualité. Elle s’appuiera sur les contenus pertinents des différentes antennes de Radio France et sur des interviews et sons originaux spécialement produits pour "Le Quart d’Heure".

Fruit d’une collaboration éditoriale inédite entre les rédactions de Radio France, concentré de tout le savoir-faire des équipes du premier acteur de la radio et du podcast en France, "Le Quart d’Heure" est un format à la fois exceptionnel et innovant. Il réinvente le podcast d’information pour en faire un format de conquête.