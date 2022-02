Radio France installe ses studios au Salon de l'Agriculture

Les radios de Radio France s'installent au plus près de l'événement qui réunit le grand public et les acteurs du monde agricole. Les auditeurs pourront ainsi assister aux émissions de France Inter, franceinfo, France Bleu et France Culture sur près de 70 heures de programmes en direct et en public depuis le stand Radio France et participer à l'une des sessions atelier franceinfo ouvertes au public. Les radios de Radio France seront installées sur un stand commun au Pavillon 1 - Hall des animaux, Hall 1 allée C004 au Parc des Expositions Porte de Versailles, du 26 février au 6 mars.