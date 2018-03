Radio France fête les 50 ans de mai 1968

Du 13 mars au 29 juin, les chaînes de Radio France ainsi que les Editions de Radio France et la Direction de la musique et de la Création culturelle nous font revivre ce mouvement historique en mettant en avant les enjeux de Mai 68. Radio France fera la part belle à des invités spéciaux, des débats, des rencontres, des émissions. Et 50 ans après, Radio France et l’INA proposent aussi une rétrospective "Silence radio : mai 68 à l’ORTF" qui retrace les évènements vécus dans l’enceinte de la Maison de la radio, et plus précisément de l’ORTF à travers : des photos d’époque, des documents d’archives inédits, des extraits sonores et visuels…

Jeudi 22 mars à 19h, au Studio 104 de la Maison de la radio, franceinfo proposera une soirée "Sous les pavés 2018" qui reviendra sur les 50 ans après Mai 68, sur les nouveaux combats de l’émancipation et des libertés. Lanceurs d’alertes, émancipation, nouvelles solidarités, libertés individuelles, discriminations… De nombreux témoignages présentés par Mathilde Munos, ponctueront deux tables rondes animées par Olivier de Lagarde. En conclusion, Vincent Giret, directeur de franceinfo, Hervé Brusini, directeur en charge du numérique, de la stratégie et de la diversité à France Télévisions et Matthieu Aron, directeur adjoint de la rédaction de l’OBS débattront de la liberté de la presse aujourd’hui.