Radio France fête le sport à la Maison de la radio

En solo, en famille, entre amis ou collègues, les participants gravissent 365 marches pour rejoindre le 22e et dernier étage de la Tour centrale de Radio France au cours de la course Vertigo. À la clé : une vue panoramique et inédite de Paris et ses environs. Chaque coureur souhaitant participer fait au préalable appel à son entourage pour financer son dossard et collecter ainsi un maximum de dons. (montant minimum pour participer : 50 euros). Parallèlement, la Maison de la radio se transformera en village sportif avec 13 activités proposées en accès libre. Une introduction aux e-sports se déroulera dans l’Agora tandis que des initiations à une large sélection de sports prendront place aux quatre coins de la Maison.