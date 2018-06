Radio France fête la musique le 21 juin sur ses 7 antennes

Le 21 juin prochain, France Inter invitera une nouvelle fois ses auditeurs à fêter la musique à l’Olympia à partir de 20h (entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles). À l’affiche de cet événement présenté par Rebecca Manzoni et Didier Varrod, de nombreux artistes français et internationaux : Eddy de Pretto, Camille, Ben Harper, Arnaud Rebotini et le groupe australien Parcels. Ce concert sera diffusé en direct sur France Inter.

Les France Bleu célèbreront la Fête de la musique en organisant et diffusant des concerts de proximité d’artistes locaux et en partant à la rencontre de nouveaux talents, à l’image de France Bleu Isère et de son concert 100% isérois. 4 000 personnes sont attendues pour découvrir les quatre groupes sélectionnés par la radio. Au cours de la soirée, la direction de France Bleu Isère et le maire de Grenoble remettront le "Prix France Bleu SACEM-Ville de Grenoble" à l’artiste élu par un jury de professionnels de la production musicale, en direct sur France Bleu Isère.