Radio France éteindra son enseigne lumineuse samedi à 20h30

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Earth Hour s’inscrit dans une dynamique internationale et repose sur un principe simple, reproduit chaque année le dernier samedi de mars, consistant à éteindre les lumières pendant une durée de 60 minutes, de ville en ville, au fil des fuseaux horaires. L’édition 2026 marque les 20 ans de cette initiative, soulignant la continuité d’une action collective à l’échelle mondiale.
Radio France participe à cette 20e édition samedi 28 mars, entre 20h30 et 21h30. Dans ce cadre, l’enseigne lumineuse de la Maison de la Radio et de la Musique sera éteinte, tout comme l’ensemble des foyers et la Tour. Certaines zones resteront éclairées afin d’assurer la continuité des activités accueillant du public, notamment dans le Hall Seine, au Studio 104 et à l’Auditorium, où des concerts sont programmés ce soir-là. Cette organisation traduit une adaptation du dispositif à l’activité radiophonique et aux événements en cours.
Radio France participe à cette 20e édition samedi 28 mars, entre 20h30 et 21h30. Dans ce cadre, l’enseigne lumineuse de la Maison de la Radio et de la Musique sera éteinte, tout comme l’ensemble des foyers et la Tour. Certaines zones resteront éclairées afin d’assurer la continuité des activités accueillant du public, notamment dans le Hall Seine, au Studio 104 et à l’Auditorium, où des concerts sont programmés ce soir-là. Cette organisation traduit une adaptation du dispositif à l’activité radiophonique et aux événements en cours.
Une initiative relayée dans de nombreux territoires
Earth Hour mobilise également de nombreux lieux emblématiques à travers la France. Parmi les sites concernés figurent la Tour Eiffel, l’Arc de Triomphe, le musée du Louvre, Notre-Dame de Paris, le Sacré-Cœur, le Panthéon, la Cathédrale Notre-Dame de Rouen, le Grand Théâtre à Bordeaux et l’Hôtel de ville de Lyon. L’extinction simultanée de ces monuments s’inscrit dans une logique de visibilité de l’engagement collectif.
En parallèle de cette extinction symbolique, des animations sont organisées dans plusieurs grandes villes françaises, notamment à Paris, Marseille et Rouen, tout au long de la journée du 28 mars. Ces initiatives visent à sensibiliser le public, en particulier les familles, aux enjeux liés à la préservation de l’environnement. L’ensemble du dispositif repose sur une articulation entre action symbolique et actions de médiation, accessibles via les plateformes d’information et les réseaux sociaux dédiés.
En parallèle de cette extinction symbolique, des animations sont organisées dans plusieurs grandes villes françaises, notamment à Paris, Marseille et Rouen, tout au long de la journée du 28 mars. Ces initiatives visent à sensibiliser le public, en particulier les familles, aux enjeux liés à la préservation de l’environnement. L’ensemble du dispositif repose sur une articulation entre action symbolique et actions de médiation, accessibles via les plateformes d’information et les réseaux sociaux dédiés.