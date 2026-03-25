Radio France éteindra son enseigne lumineuse samedi à 20h30

Earth Hour s’inscrit dans une dynamique internationale et repose sur un principe simple, reproduit chaque année le dernier samedi de mars, consistant à éteindre les lumières pendant une durée de 60 minutes, de ville en ville, au fil des fuseaux horaires. L’édition 2026 marque les 20 ans de cette initiative, soulignant la continuité d’une action collective à l’échelle mondiale.

Radio France participe à cette 20e édition samedi 28 mars, entre 20h30 et 21h30. Dans ce cadre, l’enseigne lumineuse de la Maison de la Radio et de la Musique sera éteinte, tout comme l’ensemble des foyers et la Tour. Certaines zones resteront éclairées afin d’assurer la continuité des activités accueillant du public, notamment dans le Hall Seine, au Studio 104 et à l’Auditorium, où des concerts sont programmés ce soir-là. Cette organisation traduit une adaptation du dispositif à l’activité radiophonique et aux événements en cours.