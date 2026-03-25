La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Mercredi 25 Mars 2026 - 05:35

Radio France éteindra son enseigne lumineuse samedi à 20h30


Notez


Radio France participe à la 20e édition de Earth Hour samedi 28 mars, entre 20h30 et 21h30. Cette initiative mondiale lancée par le WWF repose sur une extinction symbolique des lumières pendant 60 minutes. L’événement mobilise villes, entreprises et institutions dans une action coordonnée autour de la sensibilisation au changement climatique.



Vous aimerez aussi
Earth Hour s’inscrit dans une dynamique internationale et repose sur un principe simple, reproduit chaque année le dernier samedi de mars, consistant à éteindre les lumières pendant une durée de 60 minutes, de ville en ville, au fil des fuseaux horaires. L’édition 2026 marque les 20 ans de cette initiative, soulignant la continuité d’une action collective à l’échelle mondiale.
Radio France participe à cette 20e édition samedi 28 mars, entre 20h30 et 21h30. Dans ce cadre, l’enseigne lumineuse de la Maison de la Radio et de la Musique sera éteinte, tout comme l’ensemble des foyers et la Tour. Certaines zones resteront éclairées afin d’assurer la continuité des activités accueillant du public, notamment dans le Hall Seine, au Studio 104 et à l’Auditorium, où des concerts sont programmés ce soir-là. Cette organisation traduit une adaptation du dispositif à l’activité radiophonique et aux événements en cours.

Une initiative relayée dans de nombreux territoires

Earth Hour mobilise également de nombreux lieux emblématiques à travers la France. Parmi les sites concernés figurent la Tour Eiffel, l’Arc de Triomphe, le musée du Louvre, Notre-Dame de Paris, le Sacré-Cœur, le Panthéon, la Cathédrale Notre-Dame de Rouen, le Grand Théâtre à Bordeaux et l’Hôtel de ville de Lyon. L’extinction simultanée de ces monuments s’inscrit dans une logique de visibilité de l’engagement collectif.
En parallèle de cette extinction symbolique, des animations sont organisées dans plusieurs grandes villes françaises, notamment à Paris, Marseille et Rouen, tout au long de la journée du 28 mars. Ces initiatives visent à sensibiliser le public, en particulier les familles, aux enjeux liés à la préservation de l’environnement. L’ensemble du dispositif repose sur une articulation entre action symbolique et actions de médiation, accessibles via les plateformes d’information et les réseaux sociaux dédiés.

Tags : Radio France, WWF, WWF France



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


Nouveau commentaire :
Facebook
Vous devez vous identifier pour poster un commentaire.
Les commentaires ne sont publiés que pour les personnes possédant un identifiant et un mot de passe. Vous avez 10 jours pour commenter la publication. Les commentaires anonymes sont interdits. Toute personne ne pouvant justifier de son identité réelle pourra se voir interdite de commentaire et l'accès au site refusé. Notre site étant un site en direction des professionnels, toute personne ne se considérant pas comme un professionnel de la radio ne sera pas accepté. Sont considérés comme professionnels toutes personnes salariées, bénévoles ou travaillant au sein d'une radio ou webradio ou de média (presse écrite, télévision, web, téléphonie mobile...).

Dans la même rubrique :
< >

Mardi 24 Mars 2026 - 08:10 RTL2 célèbre 10 ans de "Double Expresso" en public €

Jeudi 19 Mars 2026 - 08:25 "L’After Foot" fête ses 20 ans avec ses auditeurs sur la Seine

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital
Le MAG Hebdo

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication