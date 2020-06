Radio France et le musée d’Orsay proposent une fiction audio

Disponible sur les sites musee-orsay.fr et radiofrance.fr, cette série invite les publics à se lancer sur les traces de l’artiste et à plonger dans certaines de ses œuvres pour tenter de cerner ce peintre énigmatique à la personnalité complexe. Elle est le fruit du savoir-faire de Radio France : réalisateurs, techniciens, comédiens et bruiteurs ont partagé leurs expertises pour créer une expérience sonore unique et propice à l’immersion. Le musée d'Orsay complètera cette expérience sonore par une visite de l’exposition en Facebook live le 15 juin à 12h, réalisée par ARTE et relayée sur le compte Facebook de Radio France.