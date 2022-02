Radio France et le Tour de France renouvellent leur partenariat pour 3 ans

"C’est une immense fierté pour nous d’intégrer le Tour de France Femmes avec Zwift dans ce partenariat historique. Au même titre que nous le faisons pour le Tour de France depuis de nombreuses années, nos antennes se mobiliseront pour faire briller cette nouvelle course et ses athlètes. Cette égalité de traitement est un acte fort pour Radio France. C’est comme ça que les mentalités vont changer. Le regard que l’on porte sur ces hommes et ces femmes sera bientôt le même : celui que l’on pose sur des championnes et des champions qui se dépassent et nous entrainent" a déclaré Nathalie Iannetta, directrice des sports de Radio France.