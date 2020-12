Radio France et la SPPF signent de nouveaux accords

Les Lives (concerts enregistrés ou en direct) occupent une place importante dans le cœur des Français – la crise et leur raréfaction l’ont encore démontré. Ils occupent aussi une forte place dans les grilles de Radio France – preuve en est l’exceptionnelle programmation de plus de 40 lives sur le seul mois de décembre 2020 sur ses antennes.

Radio France et la SPPF concluent un accord-type inédit pour la captation et la diffusion sonore et/ou vidéo de lives de prestations d’artistes dans les émissions de grille de Radio France pour l’ensemble des labels représentés par la SPPF, qui pourront ainsi exploiter sous toutes leurs formes, physiques et numériques, les captations de leurs artistes et en assurer une plus grande exposition.