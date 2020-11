Radio France et Spotify signent un accord de partenariat

Grâce à ce partenariat l’écoute des podcasts de Radio France sera gratuite sur Spotify. Ses utilisateurs pourront accéder au même catalogue de podcasts que celui que Radio France propose sur d’autres plateformes partenaires. Spotify garantira une large exposition de ce catalogue auprès du plus grand nombre d’auditeurs et conduira des actions éditoriales et marketing coordonnées avec Radio France.

Et, conformément à la chronologie des programmes audios de Radio France, Spotify diffusera les programmes quotidiens de Radio France durant 1 semaine et les programmes hebdomadaires durant 1 mois. Les journaux et les programmes de lutte contre la désinformation seront quant à eux disponibles pendant 3 mois.