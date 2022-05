Radio France et La Poste signent un accord de mécénat

Unis par un même engagement de proximité et par leur mission commune d’offrir un service public de qualité dans tous les territoires, Radio France et La Poste œuvreront ensemble pour favoriser un meilleur accès à la culture à l’ensemble des Français, assurer la transmission du répertoire symphonique aux jeunes générations et développer le lien social dans nos régions.

Pour Sibyle Veil, Présidente-directrice générale de Radio France : "Je suis très fière de cet engagement qui rassemble Radio France et La Poste autour d’un même objectif : retisser du lien social grâce à la musique, et ce au cœur même de nos territoires. Aujourd’hui, nos deux entreprises de service public vont contribuer ensemble à transmettre et à faire connaître notre patrimoine musical à encore plus de Français grâce à l’excellence de l’Orchestre National de France. Plus qu’une tournée de concerts, le Grand Tour du National est une belle illustration de mission de service public ! ".