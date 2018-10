Radio France et France Télévisions lancent une consultation citoyenne

Radio France et France Télévisions invitent tous les publics à s’exprimer sur leurs visions, attentes et idées pour les médias radio et télévision de demain. En ouverture de cette plateforme commune, deux entrées distinctes seront proposées à l’internaute : Radio et Télévision. Dans chaque entrée, l’internaute pourra répondre à un ensemble de questions par thématique et/ou marque média. L’information, la culture, la proximité, mais aussi la musique, la fiction ou encore le sport ou l’éducation sont autant de thématiques et de valeurs piliers des deux entreprises soumises dans les questionnaires.

Pour permettre une expression plus complète de leurs attentes, les répondants pourront partager leurs idées grâce des questions ouvertes. Ils auront la possibilité d’ajouter des contenus images et sons pour illustrer leurs propos.