Radio France dévoile sa prochaine saison culturelle

À l’occasion du 250e anniversaire de sa naissance, les auditeurs plongeront dans l’œuvre de Beethoven. L’Orchestre National de France et son directeur musical Emmanuel Krivine continueront leur parcours Berlioz et se sont attachés à inviter de grands chefs et solistes parmi lesquels Neeme Järvi, Gianandrea Noseda, Daniele Gatti, Riccardo Muti, Martha Argerich, Renaud Capuçon ou Marie-Nicole Lemieux. L’Orchestre Philharmonique de Radio France rendra hommage au groupe des Six sous la houlette de son directeur musical Mikko Franck et explorera les minimalismes en musique et de nouvelles formes de concerts avec une vingtaine de créations.