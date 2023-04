Radio France dévoile les lauréats de Pod’Casting

Les podcasteurs à l’origine de ces 18 projets étaient tous réunis vendredi 31 mars 2023 à la Maison de la Radio et de la Musique. Chaque projet a ainsi été présenté devant les membres du jury, composé de représentants des antennes et de Radio France. A l’issue de cette journée d’auditions, le jury a sélectioné 3 projets de podcasts qui seront accompagnés par France Inter, France Culture et Mouv’.

Les projets gagnants bénéficieront d’un accompagnement éditorial et technique pour la production d’un pilote, qui pourra donner lieu à une collaboration durable pour la production et la diffusion du podcast par l’antenne.