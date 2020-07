Radio France dévoile les coulisses de 14 nouveaux studios

Radio France veut s’assurer maintenir son modèle de production interne. Une singularité qui lui permet de produire chaque année, l’intégralité de ses programmes radiophoniques et la captation de concerts avec la qualité de production et l’exigence sonore qui font sa renommée. Imaginés avec les équipes, ces nouveaux studios auront des capacités évolutives et répondront à l’ensemble des besoins de production : enregistrement d’émissions et de magazines, de fictions radiophoniques, mais aussi concerts et répétitions des formations musicales. Certains permettront également des retransmissions en direct ou encore d’accueillir du public. Ils répondront aussi aux nouveaux usages et seront un moyen supplémentaire pour innover dans les formats pensés par les équipes.

Si leur taille et leur utilisation pourront varier, tous auront leur forme originelle : la forme trapézoïdale, qui répond le plus naturellement à l’exigence acoustique. C’est la juxtaposition de cette forme qui a d’ailleurs donné sa forme circulaire à l’édifice.