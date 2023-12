Radio France aux côtés du Téléthon les 8 et 9 décembre 2023

Les antennes de Radio France proposeront des émissions et des reportages consacrés au Téléthon et donneront la parole aux chercheurs, familles et bénévoles pour des témoignages authentiques. Ces 8 et 9 décembre 2023, les stations diffuseront également des appels aux dons. Les équipes de France Bleu seront au plus près des rendez-vous dans toute la France, sur le terrain avec les bénévoles mobilisés pour les défis et à l'antenne pour faire vivre l'événement et donner la parole à tous les acteurs de l'événement. Tous les rendez-vous du Téléthon seront relayés par le réseau des 44 radios locales et le dossier complet sur le site francebleu.fr.

Par ailleurs, vendredi et samedi, franceinfo diffusera des appels aux dons à travers les voix de ses journalistes en duo.