Radio France aux Jeux Olympiques de PyeongChang

Jusqu'au 29 février, les antennes de France Inter, franceinfo et France Bleu sont mobilisées afin de faire vivre aux auditeurs les différentes compétitions, à travers une série de rendez-vous d’informations, de reportages, d’interviews des athlètes et d’interventions de notre délégation présente sur place. "Radio France marque ainsi sa volonté de s’investir aux côtés d’évènements sportifs internationaux majeurs, tel que l’UEFA Euro 2016 ou encore le Championnat du monde masculin de handball 2017, événements dont le groupe était la radio officielle" précise le groupe.

Avec près de 50 rédactions et plus de 120 personnes mobilisées, Radio France dispose d’une Direction des Sports unique en Europe dans le domaine de la radio, pilotée par Jacques Vendroux, directeur des sports de Radio France.