Radio France au Salon de l'agriculture

Les radios de Radio France s'installeront au plus près du seul événement qui, pendant le salon Internationale de l’Agriculture, réunit le grand public et les acteurs du monde agricole et dévoile toute la richesse et la diversité des terroirs. Depuis le salon, plus de 60 heures d'émissions en direct et en public sur le stand Radio France, et des sessions atelier franceinfo ouvertes au public pour devenir journaliste, chroniqueur et technicien en réalisant un journal dans les conditions du direct (durée : 45 minutes).

Coup d'envoi de cette couverture, le vendredi 21 février avec "Le 7h/9h" de Marc Fauvelle. En duplex de la Porte de Versailles, Marc Fauvelle partira à la rencontre des agriculteurs et des exposants pour dévoiler les derniers préparatifs avant l’ouverture des portes du Salon