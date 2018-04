Radio France au Festival de Cannes du 8 au 19 mai 2018

Parmi les rendez-vous, et à l’occasion du Festival de Cannes, l’émission "Certains l’aiment Fip", consacrée à la musique au cinéma, sera en direct du festival mercredi 9 et 16 mai, de 20h à 22h sur Fip et fipradio.fr. France Musique proposera notamment une webradio dédiée aux B.O de musiques de films et mettra à sa façon, le 7ème Art à l’honneur à l'antenne. France Culture installera ses studios au cœur du 71e Festival de Cannes, pour une série d’émissions, de chroniques et de portraits. Sur France Bleu (les 10, 11 et du 14 au vendredi 18 mai, de 20h à 21h, Adrien Mangano sera en direct de Cannes dans "France Bleu Soir" et reviendra sur les temps forts de la journée écoulée. Tous les jours, franceinfo foulera le tapis rouge pour faire vivre le Festival en direct et retransmettra la cérémonie de clôture avec Thierry Fiorile, Yann Bertrand accompagné de Bernard Thomasson en partenariat avec Canal+.