Radio France a consacré plus de 500 heures à la présidentielle

Parmi les exemples de cette couverture, les rédactions de Radio France ont multiplié les délocalisations et les reportages à travers le pays. La consultation MaFrance2022 de France Bleu a recueilli près de 34 000 propositions de la part de plus d'un million de citoyens et a totalisé plus de 7 millions de votes. Enfin, France Inter et franceinfo ont, tout au long de cette campagne, programmé des matinales spéciales plus longues qu’à l’accoutumée