Radio France : Vincent Rodriguez succède à Jacques Vendroux

Vincent Rodriguez succèdera donc à Jacques Vendroux qui a consacré 53 ans de sa vie professionnelle à Radio France, "avec passion et détermination". Radio France remercie tout particulièrement Jacques Vendroux pour "son engagement et le service qu’il a apporté aux antennes".

La direction des Sports de Radio France, créée en 2016 sous son impulsion, est unique en Europe. Elle est devenue l’interlocuteur privilégié de toutes les radios nationales et locales de Radio France. Elle accompagne aujourd’hui les grandes compétitions nationales et internationales (Championnats de France de Ligue 1 et 2, Ligue des Champions, Jeux Olympiques, Tournoi des Six Nations, Tour de France, Coupe Davis…).

Jacques Vendroux continuera à présenter le Multiplex et Stade Bleu jusqu’en juin prochain.