Radio France : Catherine Chavanier nommée nouvelle DRH

Sous l’autorité de la Présidente Sibyle Veil, et en lien avec la Direction des moyens et des ressources à laquelle la DRH est rattachée fonctionnellement, Catherine Chavanier est notamment en charge de la mise en place des nouvelles instances de dialogue social au sein de l’entreprise, d’apporter toute l’ingénierie RH nécessaire à la réussite du chantier sur l’évolution des métiers, de favoriser le développement de parcours professionnels et de déployer un nouveau Système d’information des ressources humaines (SIRH).

Garante de l’application des dispositions législatives et réglementaires RH, elle coordonne également la politique prévention, santé et sécurité. Elle veille à inscrire dans la durée la politique diversité, handicap et égalité des chances dans laquelle s’est engagée Radio France.

Catherine Chavanier a pris ses fonctions le 2 octobre dernier et a rejoint le Comité exécutif de Radio France. Elle succède à Jean-Claude Luciani appelé à exercer de nouvelles fonctions. Elle a effectué l’essentiel de sa carrière à Air France.