Radio Fidélité emménage dans de nouveaux studios

Créée en 1986, Radio Fidélité est une radio associative chrétienne de Loire-Atlantique. Forte d'une équipe de 8 salariés et plus de 150 bénévoles, la radio intègrera des nouveaux locaux à Nantes, dès ce lundi. "Ce déménagement s’inscrit parfaitement dans sa volonté à poursuivre son développement et assurer une présence dynamique ancrée sur tout le territoire de Loire-Atlantique. Ce sont désormais près de 80 000 auditeurs qui écoutent chaque semaine la radio" souligne un communiqué.

Pour cette nouvelle saison, Radio Fidélité propose de nouvelles émissions qui viennent renforcer une grille de programmes de plus de 78 émissions dont plus d’une quarantaine est produite dans ses studios à Nantes.