Radio Cristal offre la coupe à ses auditeurs

Cette semaine, les auditeurs sont invités à s’inscrire au tirage au sort par SMS en envoyant le mot CRISTAL au 72 800 (0.65 coût du SMS). L’ensemble des bénéfices des SMS est reversé par Radio Cristal au Secours Populaire depuis le début du confinement)

À tout moment de la journée, les animateurs sélectionneront des gagnants d’une nouvelle coupe de cheveux dans les salons de Caen, Evreux, Lisieux, Rouen et plus largement des ville où résident les auditeurs.

Par ailleurs, entre déconfinement et questionnement, sur le chemin de l’école et du travail, la rédaction de Cristal partagera les premiers retours de ses auditeurs, à travers une série de reportages à écouter sur l’antenne et en podcasts...