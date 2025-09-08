La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Lundi 8 Septembre 2025 - 08:50

Radio Contact décline "La Playlist de Tonton" en jeu de société


Radio Contact transforme son rendez-vous quotidien "La Playlist de Tonton" en produit de divertissement. Le jeu musical HITSTER s’enrichit d’une édition spéciale inspirée de l’antenne, avec 308 cartes et 37 jetons. Disponible en magasin, il prolonge l’expérience radio dans les foyers tout en renforçant l’ancrage de la station auprès de ses auditeurs.



"La Playlist de Tonton", diffusée chaque jour de 10h à 11h sur Radio Contact, s’installe désormais dans les foyers à travers un jeu de société. Le principe : retrouver l’année d’un tube emblématique et le placer correctement sur une ligne du temps. L’éditeur HITSTER propose une version spéciale Radio Contact composée de 308 cartes musicales et 37 jetons. Les morceaux choisis s’inspirent directement des titres joués dans "La Playlist de Tonton", avec un accent sur les années 80, 90 et 2000.
Avec ce lancement, Radio Contact veut prolonger l’expérience de son antenne et s’invite dans un univers hors média : celui des jeux de société. Ce type de déclinaison s’inscrit dans une stratégie de diversification des points de contact avec le public.

Le jeu est dès à présent disponible dans les enseignes spécialisées. Il se positionne comme un support complémentaire pour renforcer la relation entre auditeurs et station, en prolongeant l’esprit festif et collectif qui caractérise l’émission originale.

Tags : Belgique, émission, jeu, Radio Contact



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


