Radio Contact décline "La Playlist de Tonton" en jeu de société

"La Playlist de Tonton", diffusée chaque jour de 10h à 11h sur Radio Contact, s’installe désormais dans les foyers à travers un jeu de société. Le principe : retrouver l’année d’un tube emblématique et le placer correctement sur une ligne du temps. L’éditeur HITSTER propose une version spéciale Radio Contact composée de 308 cartes musicales et 37 jetons. Les morceaux choisis s’inspirent directement des titres joués dans "La Playlist de Tonton", avec un accent sur les années 80, 90 et 2000.

Avec ce lancement, Radio Contact veut prolonger l’expérience de son antenne et s’invite dans un univers hors média : celui des jeux de société. Ce type de déclinaison s’inscrit dans une stratégie de diversification des points de contact avec le public.