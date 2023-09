Radio Contact : une soirée avec "La Playlist de Tonton"

Après avoir fait vibrer toute la Wallonie cet été, "La Playlist de Tonton" et Radio Contact invitent les auditeurs à faire la fête le 13 octobre prochain à l'Acte 3 de Braine-L'Alleud. Au programme : une playlist improbable faite de tubes indémodables et de tous les plaisirs coupables ! De "La Salsa du Démon" à la Compagnie Créole, des rythmes country endiablés de Rednex aux mélodies captivantes d’Image, les auditeurs ne pourront résister à l’appel de la piste de danse. D'autres surprises viendront aussi ponctuer la soirée et les animateurs de Radio Contact seront également présents pour s'amuser avec les auditeurs.

Les billets sont dès à présent disponibles en prévente au prix de 10 euros ici. Sur place, l'entrée coûtera 15 euros.