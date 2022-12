Radio Contact redonne le sourire aux enfants

En effet, et grâce au large catalogue des magasins Broze qui soutiennent également l'opération, les enfants ont l'opportunité de demander au Père Noël les cadeaux qu'ils désirent réellement."En 4 ans, grâce à la mobilisation de toutes et tous et au travail de l'ASBL Pêcheur de Lune, nous avons pu tripler le nombre d'enfants bénéficiaires. Ces chiffres, en constante augmentation, s'expliquent par la vente des 10 000 étoiles d'une part, et par le nombre grandissant de dons reçus grâce au coup de projecteur donné à l'association de l'autre. La visibilité de cette opération a un impact considérable sur l'ASBL et les plus de 70 institutions qu'elle soutient" précise un communiqué.