Radio Contact promet d'être "encore plus Feel Good"

Tous les jours de la semaine, dès 06h, les auditeurs de Radio Contact retrouveront l'équipe du Good Morning avec Maria, Olivier, Gary et Valentino. Justin prendra ensuite la relève pour vous ouvrir l’appétit jusqu’à 12h. De 12h à 15h, c’est le duo Kevin et Aurélie qui passera le début l’après-midi avec les auditeurs.

Puis, David Antoine et ses trois acolytes, Lucile, Thibaut et Maxime proposeront un tout nouveau concept d’émission qui prendra fin à 18h. Ces derniers laisseront ensuite la place à Gaëtan Bartosz et Mademoiselle Luna qui rythmeront les débuts de soirée de 18h à 20h. Enfin, Luca clôturera la journée avec son émission de 20h à minuit.