Radio Classique en direct d'Aix-en-Provence

Durant toute cette semaine,Radio Radio installe ses studios et ses émissions au coeur du Festival de Pâques, dans le hall du Grand Théâtre de Provence. Et jusqu'au 30 mars, Laure Mézan (en public à 17h) et Olivier Bellamy (en direct en public à 18h) reçoivent dans leurs émissions respectives les grands grands artistes de l’édition 2018. Renaud Capuçon (directeur artistique et violoniste), violoniste), Gérard Caussé (altiste), Claire-Marie Le Guay (pianiste), Juliette Hurel (flûtiste) et beaucoup d’autres qui répondront à leurs questions et partageront avec les auditeurs leur passion de la musique.

Radio Classique est diffusée sur 100.9 à Aix-en-Provence.