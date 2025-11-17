Radio Classique structure sa croissance numérique

-
En Irlande, la radio capte l’essentiel du temps d’écoute malgré l’essor du streaming
Radio Classique présente les résultats de sa nouvelle grille sur la vague septembre-octobre 2025, avec une part d’audience établie à 1.7% selon l’EAR National. La station indique une durée d’écoute quotidienne en progression de 8%, atteignant 115 minutes en moyenne par auditeur. Pierre Louette, Président Directeur Général du Groupe Les Echos – Le Parisien et Président de Radio Classique, souligne que "ces résultats confirment la solidité et la pertinence du positionnement de Radio Classique", rappelant une stratégie fondée sur "une information exigeante et apaisée, portée par la culture et la musique", y compris sur les supports digitaux.
La Matinale, diffusée de 06h à 09h et structurée autour de Stéphane Pedrazzi pour l’économie et David Abiker pour l’information générale, confirme son orientation vers les publics CSP+.
Un environnement numérique en forte accélération
epuis le début de l’année, les podcasts de Radio Classique totalisent près de 4 millions d’écoutes selon Médiamétrie eStat Podcast, positionnant la station au huitième rang des marques les plus écoutées sur ce segment. La station précise qu’elle demeure largement en tête de son marché numérique face à son principal concurrent.