Radio Classique structure sa croissance numérique

Radio Classique présente les résultats de sa nouvelle grille sur la vague septembre-octobre 2025, avec une part d’audience établie à 1.7% selon l’EAR National. La station indique une durée d’écoute quotidienne en progression de 8%, atteignant 115 minutes en moyenne par auditeur. Pierre Louette, Président Directeur Général du Groupe Les Echos – Le Parisien et Président de Radio Classique, souligne que "ces résultats confirment la solidité et la pertinence du positionnement de Radio Classique", rappelant une stratégie fondée sur "une information exigeante et apaisée, portée par la culture et la musique", y compris sur les supports digitaux.

La Matinale, diffusée de 06h à 09h et structurée autour de Stéphane Pedrazzi pour l’économie et David Abiker pour l’information générale, confirme son orientation vers les publics CSP+.

