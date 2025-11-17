La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Lundi 17 Novembre 2025

Radio Classique structure sa croissance numérique


Radio Classique annonce une rentrée 2025 marquée par une progression de sa durée d’écoute, une consolidation de sa part d’audience à 1.7% et une forte dynamique numérique. La station enregistre 4.2 millions d’écoutes actives mensuelles en septembre, près de 1.6 million de visites sur son application en octobre et environ 4 millions d’écoutes de podcasts depuis le début de l’année.



Radio Classique présente les résultats de sa nouvelle grille sur la vague septembre-octobre 2025, avec une part d’audience établie à 1.7% selon l’EAR National. La station indique une durée d’écoute quotidienne en progression de 8%, atteignant 115 minutes en moyenne par auditeur. Pierre Louette, Président Directeur Général du Groupe Les Echos – Le Parisien et Président de Radio Classique, souligne que "ces résultats confirment la solidité et la pertinence du positionnement de Radio Classique", rappelant une stratégie fondée sur "une information exigeante et apaisée, portée par la culture et la musique", y compris sur les supports digitaux.
La Matinale, diffusée de 06h à 09h et structurée autour de Stéphane Pedrazzi pour l’économie et David Abiker pour l’information générale, confirme son orientation vers les publics CSP+.


Sur un an, la part d’audience progresse de 40% auprès des CSPi+. Chez les chefs d’entreprises, cadres et professions intellectuelles supérieures, la progression atteint 25% sur la même période. Ces évolutions renforcent la place de la Matinale dans l’environnement professionnel et décisionnel, un axe stratégique réaffirmé par la station.

Un environnement numérique en forte accélération

Sur le numérique, Radio Classique observe en septembre 2025 un niveau inédit de 4.2 millions d’écoutes actives mensuelles, soit une progression de 13.5% par rapport à septembre 2024, selon l’ACPM. La station atteint également un record de près de 1.6 million de visites sur son application mobile en octobre 2025, en hausse de 20% par rapport à octobre 2024, d’après Piano Analytics. D
epuis le début de l’année, les podcasts de Radio Classique totalisent près de 4 millions d’écoutes selon Médiamétrie eStat Podcast, positionnant la station au huitième rang des marques les plus écoutées sur ce segment. La station précise qu’elle demeure largement en tête de son marché numérique face à son principal concurrent.

